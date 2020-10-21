"Слуги народа" поехали на Донбасс на 2 дня: ночевать будут на передовой

Более ста депутатов от "Слуги народа" утром 21 октября отправились с рабочей поездкой на Донбасс, где будут находиться в течение двух дней.

Там нардепы разделятся на группы по 10-12 человек, и дальше отправятся с конкретными бригадами на места их дислокации, где собираются ночевать. Об этом в комментарии "Укринформу" рассказала заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук.

"Группы с депутатами будут растянуты фактически по линии фронта. Думаю, что охватим и Донецкую, и Луганскую области", – отметила Кравчук.

По ее словам, во время этой поездки парламентарии планируют пообщаться с военнослужащими, а также гражданскими в тех населенных пунктах, у которых дислоцируются бригады. Результаты работы, проведенной возле фронта, "слуги" планируют обсудить на заседании фракции после возвращения в Киев.

Нардеп также объяснила, почему к этой поездке на Донбасс фракция присоединилась неполным составом.

"Это добровольная поездка. Часть депутатов не поехали по состоянию здоровья – болеют или недавно переболели, или заняты на выборах, поскольку являются руководителями организаций, кураторами выборов", – уточнила Кравчук.

Отметим, что накануне глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что в составе делегации 21 октября на Донбасс отправятся 120 их нардепов. Он также подтвердил собственное участие в поездке и подчеркнул, мол, "слуги" поедут "не на Мальдивы, а на передовую", чтобы узнать о том, что реально там происходит.

Он пояснил, что желающих определили путем голосования. Депутаты едут за свой счет. Сначала "слуги" доберутся до Константиновки Донецкой области, затем их развезут по секторам.

Поездку "слуг народа" на Донбасс подтвердил и президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 20 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователей сети удивило фото, сделанное во время рабочей поездки в Донецкую область 14 октября президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. Они пообедали с военными. Снимок, где видно, что тарелки стоят только перед ними двумя, вызвал волну негативных эмоций у украинцев.