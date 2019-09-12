"Слуги народа" поддержали план обороны Зеленского: что это значит

Верховная рада Украины приняла законопроект президента Владимира Зеленского, который предусматривает План обороны страны.

За проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об обороне Украины" №1011 проголосовали 316 нардепов.

Документ предусматривает законодательное урегулирование издание плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

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В законе сказано, что планом обороны является совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Отмечается, что президент для организации обороны государства по представлению Кабинета министров утверждает план обороны, его структуру и военно-административное деление территории Украины. Порядок разработки плана обороны определяется правительством.

Добавим, что Рада не поддержала поданный народными депутатами альтернативный проект закона №1011-1.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что разведение сил на Донбассе будет происходить в два этапа.

Ранее Зеленский заявил, что возвращение украинских политзаключенных из России в Украину – это первый этап прекращения войны.

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