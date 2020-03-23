"Слуги народа" под прикрытием коронавируса хотят приостановить закон о языке – Арьев

Депутаты из фракции "Слуга народа" под прикрытием эпидемии коронавируса хотят отменить языковые квоты и другие нормы законодательства, которые защищают государственный язык.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев. По его словам, председатель парламентского комитета гуманитарной политики Александр Ткаченко инициирует приостановить нормы относительно квотирования в аудиовизуальных СМИ, а также отсрочить часть законодательства о языке до 2024-26 годов.

В частности, по словам Арьева, ВР может проголосовать за то, чтобы до конца года приостановить ст.10 о языке аудиовизуальных СМИ, а также приостановить квоту на 50% украинского аудиовизуальной продукции.

Кроме того, Ткаченко, по словам Арьева будет инициировать перенос части закона о функционировании государственного языка – статья о в сфере культуры на вступление в действие на июль 2024.

Арьев предостерег, что подобные инициативы не имеют отношения к борьбе с эпидемией коронавируса и являются очень раздражающими для общества.

"Эти вещи ничего общего с эпидемией не имеют. Трогать щекотливые вопросы сейчас, как это делают ватные слуги – это политическое мародерство. А с мародерами в такие времена разговор должен быть соответствующим. Поэтому очень советую не испытывать терпение и призываю Дмитрий Разумков немедленно остановить опасную игру некоторых коллег с огнем", – подчеркнул Арьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в партии "Европейская солидарность" заявили, что экономические проблемы в Украине начали накапливаться еще до начала пандемии коронавируса, – как только закончился "запас прочности", созданный еще при президентстве Петра Порошенко.

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