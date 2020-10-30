"Слуги народа" переругались из-за решения КС, обозвав друг друга "ватным клоуном" и "безмозглым". Фото

Народные депутаты от "Слуги народа" Евгений Шевченко и Виталий Безгин публично поскандалили из-за решения Конституционного суда, который отменил уголовное наказание за недостоверное декларирование.

Один поддерживал решение, другой выступил против. В результате Шевченко послал Безгина на три буквы.

Началось все с того, что Шевченко в Telegram назвал критиков решения КС "адептами Госдепа", а Безгина – "безмозглым" и "убогим" представителем этой группы.

"То глава Офиса президента ему не такой, то люди на Донбассе ему не нравятся, теперь решение КС" – возмутился он.

Безгин ответил ему в Facebook. Он назвал Шевченко "интеллектуально ограниченным" и "ватным клоуном".

"Понимаю, что тебе трудно даются уравнения сложнее 2+2, но, в частности, и тебя выбирали, чтобы ты защищал интересы украинского государства и его граждан", – отметил нардеп.

Безгин подчеркнул, что адекватные нардепы должны говорить о проблемах, как, например, с КС, решение которого "вредит стране".

Шевченко в комментарии под его постом ответил коротко: "Пошел на х*й".

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный Суд отменил уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. После этого Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло реестр с декларациями чиновников.

Кабинет министров 29 октября обязал НАПК возобновить доступ к реестру.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил неотложно разработать и подать в Верховную Раду законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству. Глава правительства отметил, что работа над ним уже ведется.

В ночь с 29 на 30 октября реестр деклараций вновь стал доступным.