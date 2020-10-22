"Слуги народа" переночевали в землянках на Донбассе и признались, что им открылись глаза. Видео

Депутаты от "Слуги народа", которые 21 октября отправились с поездкой на Донбасс, ночевали там в землянках и бункерах. В результате некоторые признались, мол, у них "открылись глаза" на происходящее там.

Подробностями о первых сутках пребывания на передовой поделился глава фракции "СН" Давид Арахамия. Он записал видео, которое опубликовал канал PavlovskyNews (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, по словам "слуги", изначально им была поставлена задача, чтобы не было никаких привилегий и нардепы могли ощутить полноту тех атмосферы и реалий, с которыми сталкиваются военные на линии фронта.

Помимо этого, он отметил, что также депутаты побывали на позициях украинской армии там, где это разрешено, ужинали вместе с бойцами.

"Общее впечатление: конечно, многим открылись глаза на то, как это происходит. Мы обсуждали в том числе и мирные инициативы. Разная реакция у военных и местных жителей", – признался нардеп.

Он отметил, что в результате "слуги" записали большой перечень того, что нужно военнослужащим, а также системных изменений, которые необходимо делать в армии.

После поездки все услышанное нардепы планируют свести в один документ и уже на комитете нацбезопасноти и обороны в Раде будут реализовывать это "в виде конкретных законодательных инициатив".

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