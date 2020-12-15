"Слуги народа" отказали Шмыгалю в увольнении министра экологии Абрамовского

На заседании фракции партии "Слуга народа" 15 декабря нардепы не не дали добро премьер-министру Денису Шмыгалю на увольнение министра экологии Романа Абрамовского.

Об этом сообщил источник OBOZREVATEL. Действующего министра предполагали заменить на председателя Государственной службы геологии и недр Украины Романа Опимаха.

Однако фракция даже не дала возможности выступить кандидату.

В самом начале обсуждения некоторые депутаты поинтересовались причиной желаемой отставки Абрамовского. Однако внятного ответа не прозвучало. В дискуссию вмешался президент Украины Владимир Зеленский, который также присутствовал на заседании. Глава государства изъявил желание самостоятельно изучить все подробности этого кадрового вопроса.

Таким образом, по словам источника, на заседании Верховной Рады 16 декабря голосов за отставку Абрамовского, скорее всего не наберется.

Эту информацию подтвердил изданию РБК Украина и нардеп от "Слуги народа" Александр Качура. По его словам, депутаты не поняли логики увольнения министра экологии.

"Они считают, что его отстраняют от должности в связи с тем, что он борется с вырубкой лесов и так далее. Поэтому они попросили пока отложить вопрос по Абрамовскому", – сказал Качура.

Напомним, Верховная Рада поддержала назначение Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины 19 июня 2020 года. За такое решение проголосовали 264 народных депутата.

В 2015 году Абрамовский несколько месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2019 году стал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании фракции "Слуга народа" 15 декабря депутаты вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудят пять кандидатур на должности в Кабинете министров. Среди кадровых вопросов была и возможная замена министра экологии Абрамовского.

Кроме того, 15 декабря перед закрытием заседания ВР спикер Дмитрий Разумков сообщил о том, что министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления об отставке.