"Слуги народа" потребовали от правоохранителей расследовать "пленки Ермака"

Народные депутаты фракции "Слуга народа" выразили обеспокоенность реакцией правоохранительных органов на информацию, опубликованную нардепом Гео Леросом, о возможной причастности брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дениса к коррупционным скандалам.

Заявление депутатов опубликовано народным депутатом от фракции "Слуга народа" Никитой Потураевым в Facebook. В частности, депутаты обратились в Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Министерство внутренних дел (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

В частности, они требуют проверить достоверность фактов в обнародованных Леросом видеозаписях и привлечь виновных к ответственности.

"Информация может свидетельствовать о торговле государственными должностями с участием должностных лиц Офиса президента Украины.

Но реакция некоторых правоохранительных органов в этих обстоятельствах была крайне странной, ведь вопросы у них возникли не к содержанию обнародованных записей, на что в первую очередь те должны были бы обратить внимание, а к факту того, что они стали возможными. Считаем такие действия угрожающими гражданского общества и его базовых прав и свобод", – сказано в документе.

Facebook/ Никита Потураев

Facebook/ Никита Потураев

Отметим, 1 апреля к Гео Леросу нагрянула Служба безопасности Украины. Также ему привезли повестки. По его словам, неожиданный визит связан с делом "пленок Ермака".

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