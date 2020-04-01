"Слуги народа" потребовали от правоохранителей расследовать "пленки Ермака"

Народные депутаты фракции "Слуга народа" выразили обеспокоенность реакцией правоохранительных органов на информацию, опубликованную нардепом Гео Леросом, о возможной причастности брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дениса к коррупционным скандалам.
Заявление депутатов опубликовано народным депутатом от фракции "Слуга народа" Никитой Потураевым в Facebook. В частности, депутаты обратились в Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Министерство внутренних дел (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).
В частности, они требуют проверить достоверность фактов в обнародованных Леросом видеозаписях и привлечь виновных к ответственности.
"Информация может свидетельствовать о торговле государственными должностями с участием должностных лиц Офиса президента Украины.
Но реакция некоторых правоохранительных органов в этих обстоятельствах была крайне странной, ведь вопросы у них возникли не к содержанию обнародованных записей, на что в первую очередь те должны были бы обратить внимание, а к факту того, что они стали возможными. Считаем такие действия угрожающими гражданского общества и его базовых прав и свобод", – сказано в документе.
Facebook/ Никита Потураев
Facebook/ Никита Потураев
Отметим, 1 апреля к Гео Леросу нагрянула Служба безопасности Украины. Также ему привезли повестки. По его словам, неожиданный визит связан с делом "пленок Ермака".
Как писал OBOZREVATEL:
нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.
По словам нардепа, он получил скандальные "пленки Ермака" абсолютно бесплатно. Они пришли на его почту.
Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".
Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.
Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".
Позже Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях главы Офиса президента Андрея Ермака.
Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.
1 апреля Лерос заявил, что брат главы Офиса президента Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.
Денис Ермак признал, что это он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста.
А глава ОПУ Андрей Ермак назвал действия Лероса заказной акцией против него.
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