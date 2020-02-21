"Стыдно!" В "Слуге народа" признались, чем занимаются в Раде

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин признался, что у его коллег по фракции снизилась мотивация для посещения заседаний Верховной Рады.

"Если честно, мне немного стыдно перед налогоплательщиками, которые формируют наш бюджет, например, за эту неделю. Потому что я честно не понимаю, за какую деятельность в зале заседаний мы должны получить зарплату", – сказал Безгин в эфире ObozTV.

Он пояснил, что депутаты вынуждены рассматривать и отклонять тысячи правок к законопроекту о запуске рынка земли, у которых "нет практического смысла".

"По сути, мы сейчас занимаемся тем, что рассматриваем правочный спам. Когда проходим, к примеру, 3113 практически идентичных правок одной фракции", – отметил Безгин.

Поэтому, по его словам, сейчас многие депутаты не торопятся возвращаться в Раду после совещаний в министерствах.

"Я даже по себе сужу. Если раньше ты понимал, что какое-то важное рассмотрение законопроекта, ты спешишь, чтобы не опоздать в зал, присутствовать, вести дискуссию. То теперь, когда мы задерживаемся в министерстве, мы объективно не торопимся в зал заседаний, потому что понимаем, что статистика плюс-минус это позволяет. А просто сидеть там как робот – не несет в себе практического смысла", – заявил политик.

При этом Безгин выразил надежду, что рассмотрение всех правок займет меньше, чем три месяца (ранее такой прогноз озвучил глава фракции СН Давид Арахамия).

"Думаю, это пессимистический прогноз. Сегодня (20 февраля. – Ред.) мы прошли почти 1200 правок. Фактически, четверть... С таким темпом, думаю, на протяжении марта мы окончательно должны закончить эти вопросы. А поскольку пленарные недели – первая и третья, думаю, мы должны в середине марта пройти весь законопроект и идти ко второму чтению и рассмотрению законопроекта в целом", – предположил он.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил снижение посещаемости Рады тем, что "депутаты тоже умеют пользоваться калькулятором".

"Если ты сегодня 100% нажал (проголосовал. – Ред.), завтра можешь 50%. Это в сумме будет 75%. И ты попадаешь в ту группу, в которую я не попадаю обычно – те, кто получает депутатские выплаты", – рассказал Корниенко.

Фракция "Слуга народа" в Раде на заседании 20 февраля facebook.com/sluganarodu.official

Как писал OBOZREVATEL, 20 февраля народных депутатов от фракции "Слуга народа" Эдуарда Прощука и Игоря Васильева застали за "просиживанием штанов" во время голосования за правки по земельному закону.

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