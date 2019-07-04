"Слуги народа" не существует: известный адвокат раскрыл секрет партии

Украинский адвокат Алексей Шевчук заявил, что партии "Слуга народа" не существует. По его словам, есть партия, "купленная на коленках у господина Качуры". После старта президентской компании Владимира Зеленского стало известно, что Александр Качура является адвокатом политической партии "Слуга Народа" и компании "Квартал 95". Так, в конце марта 2019 года адвокатское бюро Kachura Lawyers выиграло дело о запрете сериала "Сваты" в интересах Студии "Квартал 95".

Как сообщил "Буквам" Шевчук, вероятнее всего, это он ее продавал и называется она "Партия решительных перемен".

Адвокат отметил, что потом она переименовывалась в "Слугу народа". По словам Шевчука, проходило это все на адресе массовой регистрации, Сечевых Стрельцов 77, офис 728, куда нельзя поместить всех членов всех ячеек.

Партия "Слуга народа" Гордон

"У всех членов партии один и тот же телефон. Это телефон Баканова (экс-глава партии "Слуга народа", а сейчас и. о. главы СБУ. – Ред.), телефон Разумкова (глава политической партии "Слуга народа". – Ред.). Он указан как телефон каждого из них. Я не думаю, что все они на одном номере телефона. Я уверен, что документы готовил один человек. Я думаю, что ни Баканов, ни Разумков никогда не видели их воочию", – добавил он.

Как отметил Шевчук, ни один из адвокатов, которые вступают в партию, не смог ему ответить на вопрос о финансировании или о законопроектах, которые они подали для регистрации в партию.

Вот эта вся кампания по регистрации членов партии – полный фейк, сообщил адвокат и отметил, что также никто не может ему объяснить, как проходили съезды партии.

"Дело в том, что партия – это же не на коленках, как президент рисует указы. Партия – это орган, в котором есть политсовет, секретариат, глава партии, куча всяких других моментов – ревизионная комиссия, мандатная. А ну, расскажите мне, пожалуйста, как и когда заседала мандатная комиссия?... Как партия утверждала список членов? А как партия исключала?" прокомментировал он.

По словам Шевчука, ему "Слуга народа" напоминает Коммунистическую партию эпохи распада 1985-1987 годов, когда она уже распадалась и там происходили политические оргии: точно так же происходит здесь: хочу назначаю, хочу – не назначаю. Он добавил, что партия таки ни разу не заседала, ни разу не заседал съезд, ведь никто не может показать нужные документы.

"Партия сказала "надо", и ЦИК зарегистрировала. А вы бы не зарегистрировали, если будет уголовное преследование или снимут с должности, или еще что-то? Я думаю, что формально документы соответствовали, ведь ЦИК не занималась тем, как проходили съезды или еще что-то", – рассказал адвокат о регистрации партии и добавил, что она прошла с огромнейшим количеством грубейших нарушений.

Шевчук также заявил, что все равно найдется тот, кто через суд все отменит: и даже если сейчас суды не вынесут такое решение, то вынесут потом, оснований — море.

Как сообщал OBOZREVATEL, места кандидатов в народные депутаты в партийном списке "Слуги народа" определяло ядро партии, но без прямого участия президента Владимира Зеленского. Также кандидаты в нардепы от партии Марьяна Безуглая и Екатерина Шубка попались на некомпетентности и абсолютном незнании нюансов их политической силы.

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