"Слуги народа" не смогли отличить программу путинской "Единой России" от своей
Народные депутаты от "Слуги народа" не смогли отличить программу своей партии от программы российской "Единой России", переведенной на украинский язык.
Эксперимент с нардепами монобольшинства провели журналисты "Bihus.info". Они зачитывали "слугам" отдельные пункты программы "Единой России" и просили отчитаться об их выполнении (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Так Максим Пашковский на вопрос о программе "Качество жизни" из документа "Единой России" ответил, что слышал о ней, а депутаты работают над ее реализацией, поскольку каденция еще не закончилась.
Евгения Брагара спросили об обещании ввести мораторий на принятие законов, увеличивающих нагрузку на сельхозпроизводителей. Он начал с важности открытия рынка земли, а потом перешел на коронавирус.
"В Украине очень сильно изменилась ситуация в связи с COVID-19. Я уверен, что это мы реализуем в дальнейшем", – ответил Брагар.
"Слугу народа" Юраша спросили, как обстоят дела с реализацией программы "инвестиционный конвейер". В ответ он долго рассказывал об инвестиционных нянях.
Андрей Холодов назвал "Инвестиционный конвейер" очень важным пунктом программы и пообещал задавать по нему вопросы Кабмину по поводу того, что процесс продвигается "не так быстро, как бы нам хотелось".
А Алексея Мовчана не смутил пункт в программе "Единой России о "федеральном инвестиционном конвейере".
"Мы приняли в турборежиме закон о концессиях, но сегодня стоит на повестке дня отсрочка вступления в действие отдельных его частей, которые касаются функционирования электронной торговой системы, через которую всю эту историю надо проводить", – ответил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат партии "Слуга народа" Николай Тищенко не смог ответить на вопрос журналистки о том, сколько народных депутатов работает в Верховной Раде.