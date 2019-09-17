"Слуги народа": названы главные претенденты на должность главы ЦИК

На должность главы Центральной избирательной комиссии претендуют три человека: Алина Загоруйко, Вадим Галайчук и Сергей Кальченко.

Об этом сообщили источники РБК-Украина. Все они являются действующими депутатами пропрезидентской партии "Слуга народа". Наибольшие шансы имеет Кальченко.

"Я спрашивал и у Алины Загоруйко, и у Вадима Галайчука, видят ли они себя в Центральной избирательной комиссии. Они мне не дали конкретного ответа по этому поводу. Когда партия будет определяться с кандидатами, я, например, буду рекомендовать Сергея Кальченко, хорошего эксперта по конституционному праву, эксперта Венецианской комиссии", – сказал заместитель комитета по вопросам организации государственной власти, член фракции "Слуга народа" Александр Качура.

ЦИК ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины и некоторые представители других политсил поддержали представление Владимира Зеленского о роспуске Центральной избирательной комиссии 13 сентября.

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