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4 октября • обновлено в 11:31
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"Слуги народа" назначили новый состав ЦИК: кто они

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Парламентское большинство в Верховной Раде Украины назначило новый состав Центральной избирательной комиссии.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания в пятницу, 4 октября.

Напомним, что президентская фракция "Слуга народа" 14 сентября подала главе государства Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатурам в персональный состав ЦИК. При этом пятеро из этих людей были членами ее предыдущего состава.

3 октября представление о новом составе ЦИК было внесено Зеленским на рассмотрение Верховной Рады. В документе указаны 17 имен новых членов: Оксана Боярчук (355), Юрий Булгак (345), Елена Гатауллина (360 голосов), Андрей Гевко (253 "за"), Виктория Глущенко (поддержали 259), Виталий Грень (361 голосов), Олег Диденко (367 "за"), Сергей Дубовик (334), Андрей Евстигнеев (370), Ирина Ефремова (373), Александра Кармаза (375), Павел Любченко (370), Юрий Мирошниченко (310)), Владимир Перепелюк (366), Виталий Плукарь (368), Сергей Постивой (370), Юрий Фрицкий (370).

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Верховная Рада назначила новый состав ЦИК

Верховная Рада назначила новый состав ЦИК

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Место
Украина
Теги
ЦИК Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Кто такой Юрий Мирошниченко знаем -говорящая голова Януковича в ВР и дружбан перевертня Каскива (бывший лидер "Пора" в 2003)
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