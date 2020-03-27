"Слуги народа" массово сдали тест на коронавирус: что известно

Около 30 народных депутатов из фракции "Слуга народа" прошли тест на коронавирус COVID-19.

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Об этом "РБК-Украине" сообщила председатель подкомитета по государственной безопасности комитета по вопросам национальной безопасности Верховной Рады Ирина Верещук.

"У нас на фракции, все кто контактировал с депутатами – тесты прошли. Это был и экологический комитет, и согласительный совет, и внеочередное заседание. Я не думаю, что вся фракция, но это десятки людей. Около тридцати депутатов. И у всех тесты показали, что все хорошо", – рассказала политик.

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Также тестирование прошел спикер ВР Дмитрий Разумков.

"На внеочередном заседании был Руслан Горбенко, который заболел. Он был в маске, но был. Все, кто сидели рядом, также сдали тесты", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра" заразился коронавирусом COVID-19.

Также Шахов заявил, что у его соратника, депутата группы "Довіра" Сергея Вельможного, также подозревают COVID-19.

У народного депутата Александра Лукашева обнаружен коронавирус COVID-19. Нардеп состоит в партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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