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27 марта • обновлено в 15:35
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"Слуги народа" массово сдали тест на коронавирус: что известно

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Около 30 народных депутатов из фракции "Слуга народа" прошли тест на коронавирус COVID-19.

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Об этом "РБК-Украине" сообщила председатель подкомитета по государственной безопасности комитета по вопросам национальной безопасности Верховной Рады Ирина Верещук.

"У нас на фракции, все кто контактировал с депутатами – тесты прошли. Это был и экологический комитет, и согласительный совет, и внеочередное заседание. Я не думаю, что вся фракция, но это десятки людей. Около тридцати депутатов. И у всех тесты показали, что все хорошо", – рассказала политик.

Верховная Рада

Верховная Рада

Также тестирование прошел спикер ВР Дмитрий Разумков.

"На внеочередном заседании был Руслан Горбенко, который заболел. Он был в маске, но был. Все, кто сидели рядом, также сдали тесты", – подчеркнула она.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персоны
Дмитрий Разумков Ирина Верещук
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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