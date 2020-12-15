"Слуги народа" и Зеленский договорились о кадровых перестановках в Кабмине. Видео

Дарья Дурова Политика 22:38, 15.12.2020

Фракция "Слуга народа" во вторник, 15 декабря, провела заседание, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский.

На своем Telegram-канале народный депутат от "слуг" Александр Качура рассказал, что политики, в частности, заслушали кандидатов на такие должности в Кабинете министров:

На должность Министра по делам ветеранов профильный комитет предложил своего кандидата – Александра Порхуна.

Скриншот

На брифинге после заседания глава партии Александр Корниенко рассказал, что окончательные решения по кандидатам "слуги народа" еще не приняли (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы сейчас будем проводить так называемое "сигнальное голосование". Только к утру будем иметь картину", – сказал народный депутат. Он уточнил, что 16 декабря все кандидаты посетят профильные парламентские комитеты.

Вопросы у "слуг" были к вероятным министрам энергетики и образования, отметил Корниенко.

Кроме того, голосование за увольнение главы Министерства природных ресурсов Романа Абрамовского пока решили отложить. 16 декабря этот вопрос рассматриваться не будет.

Добавим, "слуги" собрали фракцию уже второй день подряд.

Источник ролика – Telegram-канал VESTI:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления об отставке.

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