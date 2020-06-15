"Слуги народа" и Шмыгаль провели заседание: обсудили нового министра и решили поддержать закон о референдуме

15 июня состоялось заседание фракции "Слуга народа", в котором принимал участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает "Укринформ".

По ее словам, украинский глава Владимир Зеленский "не планировал участвовать" в заседании.

Telegram-канал "Политика Страны", ссылаясь на Кравчук, сообщил, что на собрании "слуги" решили поддержать закон о референдуме и рассмотреть кандидатуру Сергея Шкарлета на пост министра образования.

На своем выступлении Шкарлет сказал, что против отмены Внешнего независимого оценивания, рассказала политик.

Как писал OBOZREVATEL, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко ранее рассказал, что выбирать кандидатов в мэры Киева и крупных городов на местных выборах в "СН" будут по результатам праймериз и обсуждения с президентом.