15 июня состоялось заседание фракции "Слуга народа", в котором принимал участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает "Укринформ".

По ее словам, украинский глава Владимир Зеленский "не планировал участвовать" в заседании.

Telegram-канал "Политика Страны", ссылаясь на Кравчук, сообщил, что на собрании "слуги" решили поддержать закон о референдуме и рассмотреть кандидатуру Сергея Шкарлета на пост министра образования.

На своем выступлении Шкарлет сказал, что против отмены Внешнего независимого оценивания, рассказала политик.

"Слуги народа" и Шмыгаль провели заседание: обсудили нового министра и решили поддержать закон о референдуме

Как писал OBOZREVATEL, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко ранее рассказал, что выбирать кандидатов в мэры Киева и крупных городов на местных выборах в "СН" будут по результатам праймериз и обсуждения с президентом.