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14 января • обновлено в 21:07
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С вещами – на выход! В "Слуге народа" решили наказать двух министров

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Министр развития общин и территорий Алена Бабак и министр экономического развития Тимофей Милованов вскоре могут лишиться своих должностей.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник во фракции "Слуга народа". Причиной назвали плохую работу чиновников.

При этом отмечается, что Милованову повезло больше: из-за мощной поддержки со стороны президента Владимира Зеленского его увольнение могут снять с повестки. "Хотя все видят, что он не на своем месте", – добавил источник.

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"Слуги народа" захотели уволить Милованова и Бабак

"Слуги народа" захотели уволить Милованова и Бабак

Бабак же якобы оказалась в менее выгодной ситуации: многие отмечают, что министр часто смешивает работу и личные взаимоотношения. По ее судьбе ведутся переговоры. Предполагается, что Бабак будет бороться за должность.

"Слуги" хотят увольнения Бабак

"Слуги" хотят увольнения Бабак

liga.net

Милованов может лишиться должности

Милованов может лишиться должности

УНИАН

Также стало известно, что группы влияния в политсиле, которые не связаны с президентом, хотят в обмен на голосование за рынок земли получить должности в министерствах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милованов пожаловался, что ему не хватает зарплаты на жизнь. По словам министра, отметка в 18 тысяч гривень легко может толкнуть на коррупцию.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Тимофей Милованов Алена Бабак
Место
Украина
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Гоша Злой
Гоша Злой
тока начали зп еуропейскую получать и нате вам))))) милованову же еще семью кормить! АСТАНАВИТЕСЬ!!)
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