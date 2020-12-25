"Слуги народа" готовятся принять закон о референдуме: Арахамия уточнил сроки
Верховная Рада примет законопроект №3612 о народовластии через референдум не ранее февраля 2021 года.
Как сказал в комментарии "Интерфакс-Украина" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первоначально документ хотели проголосовать в декабре.
"Но поскольку там 2 тысячи поправок, то нужно провести работу с их авторами, чтобы они их либо отозвали, либо не слишком настаивали на их рассмотрении, то есть не блокировали принятие закона", – отметил он.
Арахамия спрогнозировал принятие законопроекта в феврале.
После этого будут еще инициативы об электронном референдуме, о локальных референдумах, а также весь пакет законопроектов о народовластии.
Также, по словам нардепа, Раде необходимо до конца 2021 года наработать модель электронного голосования, по крайней мере на местном уровне.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о референдуме.
В документе предлагается для организации и проведения всеукраинского референдума создать автоматизированную информационно-аналитическую систему с целью обеспечения электронного голосования.