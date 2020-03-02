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2 марта • обновлено в 12:54
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"Слуги народа" заявили, что отчитают Рябошапку, Сытника и Гончарука

1.6т
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На внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта, фракция "Слуга народа" планирует провести "серьезный разговор" с руководством Офиса генерального прокурора, Национального антикоррупционного бюро и Кабинета министров.

Об этом на заседании согласительного совета Верховной Рады заявил глава партии Александр Корниенко, пишет LB.uа.

"Очень важно будет в среду провести серьезный разговор с нашими коллегами, которые возглавляют наши правоохранительные органы. В первую очередь – с руководителем Генеральной прокуратуры Русланом Рябошапкой в плане того, как происходит реформа прокуратуры и почему, как это часто бывает у нас в Украине, большая системная реформа мешает текущей работе, мешает выдвигать подозрения", – рассказал нардеп.

"Слуги" пообещали "разнос" Рябошапке, Сытнику и Гончаруку

"Слуги" пообещали "разнос" Рябошапке, Сытнику и Гончаруку

LIGA.net

"Также есть непростой разговор с Антикоррупционным бюро, которое нам долго рассказывало, что им мешает отсутствие политической воли. Оказалось, что президенты меняются, политическая воля меняется, а работы снова нет. Потом мешало отсутствие Антикоррупционного суда. Суд получил помещение и начал деятельность снова работы нет. То есть, нужно поднимать конкретные вопросы, как эту работу налаживать", – пояснил Корниенко.

Сытнику предстоит серьезный разговор

Сытнику предстоит серьезный разговор

Укринформ

Есть у "слуг" вопросы и к руководству МВД и СБУ. "К ГБР, наверное, пока что меньше всего вопросов, недавно только перезагружено", – сказал он.

А вот правительство, отметил Корниенко, нуждается в институциональных изменениях.

"Как так случилось, что курс, избранный 73% населения и подтвержденный на парламентских выборах, по факту люди не ощущают в карманах, в платежках не ощущают, в системных реформах не ощущают?" – возмутился он, анонсировав разговор с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"Слуги" отчитают Гончарука

"Слуги" отчитают Гончарука

Прямий

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что "Слуги народа" задумали заменить Гончарука, четырех министров и вице-премьера по промышленности.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Руслан Рябошапка Артем Сытник Александр Корниенко Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
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