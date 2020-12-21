"Слугам" указали, на кого перенаправить обвинения Кернеса в сепаратизме – СМИ

Депутатам от "Слуги народа" посоветовали на телеэфирах убеждать, что личность скончавшегося мэра Харькова Геннадия Кернеса нельзя оценивать однозначно.

Тогда как ответственность за расследование обвинения его в сепаратизме – возлагать на предыдущую власть. Об этом пишет "Бабель", ссылаясь на тезисы, которые якобы были разосланы членам президентской партии.

Согласно документу, "слугам" советуют акцентировать внимание на том, что в сепаратизме Кернеса обвиняли еще в 2014 году, но не привлекли к ответственности. Нардепы должны говорить, чтобы этот вопрос адресовали пятому президенту Петру Порошенко.

"Если бы в деятельности Кернеса в 2014 году был состав преступления, его бы привлекли к ответственности или он бы убежал в Россию. Этого при каденции Порошенко ни случилось, почему – вопрос к нему", – говорится в тезисах.

В них народным избранникам также советуют обращать внимание на высокую поддержку Геннадия Кернеса в Харькове и то, что ни один конкурент не смог победить его на выборах.

"Новые выборы должен назначить парламент, но когда это произойдет – сказать невозможно и некорректно, пока Кернеса не похоронили", – подчеркивается в документе, на которых ссылается издание.

Отметим, что прощание с мэром Харькова Геннадием Кернесом и траурные мероприятия запланированы на среду, 23 декабря. Политика похоронят на аллее почетных граждан, что на одном из городских кладбищ в Харькове. К тому же без соблюдения ограничений для умерших от коронавирусной инфекции.

Напомним: в июня 2016 года Служба безопасности Украины направила в органы прокуратуры материалы о вероятной сепаратистской деятельности Геннадия Кернеса и депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

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