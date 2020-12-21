'Слугам' указали, на кого перенаправить обвинения Кернеса в сепаратизме – СМИ

Депутатам от "Слуги народа" посоветовали на телеэфирах убеждать, что личность скончавшегося мэра Харькова Геннадия Кернеса нельзя оценивать однозначно.

Тогда как ответственность за расследование обвинения его в сепаратизме – возлагать на предыдущую власть. Об этом пишет "Бабель", ссылаясь на тезисы, которые якобы были разосланы членам президентской партии.

Согласно им, выступая во время эфиров на телевидении "слуг" просят акцентировать внимание на том, что в сепаратизме Кернеса обвиняли еще в 2014 году, но не привлекли к ответственности. Поэтому нардепы должны говорить, чтобы этот вопрос адресовали пятому президенту Петру Порошенко.

"Если бы в деятельности Кернеса в 2014 году был состав преступления, его бы привлекли к ответственности или он бы убежал в Россию. Этого при каденции Порошенко ни случилось, почему – вопрос к нему", – говорится в тезисах.

В них народным избранникам также советуют обращать внимание на высокую поддержку Геннадия Кернеса в Харькове и то, что ни один конкурент не смог победить его на выборах.

"Новые выборы должен назначить парламент, но когда это произойдет – сказать невозможно и некорректно, пока Кернеса не похоронили", – подчеркивается в документе, на которых ссылается издание.

Отметим, что прощание с мэром Харькова Геннадием Кернесом и траурные мероприятия запланированы на среду, 23 декабря. Политика похоронят на аллее почетных граждан, что на одном из городских кладбищ в Харькове. К тому же без соблюдения ограничений для умерших от коронавирусной инфекции.

Напомним: в июня 2016 года Служба безопасности Украины направила в органы прокуратуры материалы о вероятной сепаратистской деятельности Геннадия Кернеса и депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

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