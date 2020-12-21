"Слугам" раздали документ с "правильными" итогами года – СМИ

"Слуги народа" регулярно получают "правильные" тезисы, которые должны озвучивать в СМИ.

В распоряжении издания "Бабель" оказались эфирные месседжи для представителей провластной команды за 17 и 18 декабря. Такие тезисы – обычная мировая практика, направленная на реализацию политики "единого голоса", подчеркнули журналисты.

Согласно информации, полученной СМИ, итоги уходящего года "слуги народа" должны комментировать так:

впервые за годы войны на Донбассе удалось установить режим прекращения огня. Его нельзя назвать стопроцентным, но ситуация на большей части фронта стала спокойнее – это заслуга президента.

Год выдался сложным из-за пандемии, спровоцировавшей кризис. Его нельзя сравнивать ни с одним из других, кризис ударил по всем без исключения, стал причиной проблем бизнеса во всем мире. Спад в Украине во втором квартале составил минус 11% ВВП, в Швеции, которая не вводила локдаун, минус 8% – это сопоставимо.

В третьем квартале 2020-го Украина увидела быстрое восстановление экономики. В следующем году страна сможет остановить пандемию с помощью вакцинации и возможностей медицины, соответственно, существенно восстановится экономика.

Оппоненты "Слуги народа" постоянно предрекали катастрофу, однако Украина смогла пройти сложный год. Впервые у власти нет своих СМИ, все работают в медийной среде, контролируемой политическими оппонентами. Оппозиция прогнозировала срыв сотрудничества с МВФ, гиперинфляцию, обвал гривны, обострение на фронте и потерю территорий, зная, что это неправда.

Эффективность отечественной медицины выросла. До этого она только сокращалась, а лабораторная система была разгромлена.

Экономические потери Украины меньше, чем в Европе, потому что в стране менее развита сервисная экономика и не было длительных жестких карантинных ограничений.

Самый серьезный удар по государству нанес Конституционный суд Украины (КСУ). Судьи принимали решения, поставившие под сомнение работу антикоррупционной системы. Президент и народные депутаты восстанавливают ее работу и готовят реформу КСУ.

В 2021 году акцент будет сделан на законе о всеукраинском референдуме, судебной реформе, честном прожиточном уровне и на решении по законам о локализации производства и о бытовых отходах.

На местных выборах партия "Слуга народа" набрала больше всего мандатов, ее политические оппоненты – ОПЗЖ и "Европейская солидарность" превращаются в региональные партии, представительства которых имеют показательный географический характер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что перед проведением так называемого "опроса президента" во время местных выборов в "темниках" для "слуг народа" учили, "как отвечать на коварные вопросы".

Также в них говорилось о том, как продвигать и отстаивать на телевидении идеи Владимира Зеленского относительно тем, озвученных в его опросе.