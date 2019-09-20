"Слугам народа" устроили "порку" за проваленный законопроект – СМИ

"Слугам народа" на заседании фракции якобы устроили "порку" за проваленный в четверг, 19 сентября, законопроект №1009 об изменениях в Уголовный кодекс в части разрешения обысков нардепов.

Такую информацию сообщило издание LB.ua, ссылаясь на свои источник во фракции.

"Было заседание фракции, ничего особенного, кроме порки за "проваленный" вчера (19 сентября. – Ред.) проект №1009 ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства". – Ред.)" – отметил депутат.

"Слугам народа" устроили "порку" за проваленный законопроект

Он также рассказал, что 20 сентября назначат главой аппарата ВР Вячеслава Штучного, а вопрос о новой ЦИК рассматриваться не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пленарном заседании в четверг, 19 сентября, разгорелся скандал из-за голосования за законопроект №1009, который позволит проводить обыски и прослушивать народных депутатов без разрешения Верховной Рады.

Его внес президент Владимир Зеленский. Документ позволяет Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!