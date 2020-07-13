"Слугам народа" подготовили инструкцию к годовщине монобольшиства: что разрешили говорить

Депутаты президентской партии "Слуга народа" получили рекомендации относительно того, как им нужно комментировать годовщину создания монобольшинства.

Среди главных достижений указывается борьба с пандемией коронавируса и коррупцией. Об этом со ссылкой на соответствующий служебный документ сообщает LB.ua.

Так, в тезисах говорится, что монобольшинство фракции "СН" запомнится тем, что именно на ее долю выпали наибольшие испытания в истории независимой Украины. Подчеркиваются темпы работы и самоотверженность "слуг", а также количество принятых ими законов.

Кроме борьбы с пандемией COVID-19 и коррупцией в Украине, среди главных достижений отмечается создание прозрачных рынков, децентрализация, деофшоризация и ответственность власти.

В то же время отмечается, что Верховная Рада 2020 года "немного потеряла темп работы над законопроектами".

"Во-первых, потому, что от "турборежима" мы перешли к проектам системных изменений, работа над которыми более тщательная и долгая. Во-вторых, оппоненты решили устроить цирк с поправками – сначала в земельный закон, затем в закон об игорном бизнесе внесли более чем 4 тысячи и более чем 3 тысячи правок соответственно", – объясняют в документе.

Хотя и отмечают, что взамен "Слуге народа" удалось создать механизм противодействия такому "поправочному спаму". Также указывается, мол, тормозным фактором для деятельности партии стал коронавирус, который задел депутатов, потому что они "тоже люди, и усложнил работу парламента".

"Но и это было преодолено – земельная реформа была проголосована в защитных масках и перчатках, но "рука монобольшинства" не дрогнула. По этим причинам многое запланированное на 2020 год еще не реализовано", – добавляют в рекомендациях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали документ, якобы разработанный политтехнологами партии "Слуга народа", в котором депутатам одноименной фракции объяснили, как реагировать на сексистский скандал с участием Александра Корниенко и Давида Арахамии.