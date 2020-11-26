"Слугам народа" платят по $20 тысяч, чтобы они голосовали за бюджет, – Палица

Во фракции "Слуга народа" якобы платят своим народным депутатам, чтоб те голосовали за принятие государственного бюджета на 2021 год.

Об этом 26 ноября в эфире программы "Право на владу" на "1+1" заявил лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица. Он утверждает, что об этом знает вся Верховная Рада (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Провластная фракция "Слуга народа" платит своим нардепам за голосование за бюджет по 20 тысяч долларов каждому. Это факт, об этом знает вся Рада", – сказал Палица.

Политик также заявил, что может привести в студию нардепов, которые якобы получали деньги за голосование.

В ответ на предложение написать заявление в правоохранительные органы, Палица сказал, что не собирается этого делать.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины 26 ноября утвердил ко второму чтению законопроект о государственном бюджете на 2021.

Правительство внесет документ в парламент, где с ним ознакомятся нардепы. Потом они должны поддержать его во втором чтении. По закону проект бюджета должен быть предоставлен парламенту за 10 дней до голосования.