"Слугам" дали установку, как отвечать на обвинения Уманского. Документ

Народным депутатам от фракции "Слуга народа" разослали документ, в котором прописаны варианты ответов на обвинения Игоря Уманского, написавшего заявление об отставке.

Соответствующий документ обнародовало издание "Бабель", который ему предоставили источники во фракции (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

В частности, нардепам предлагается обвинять Уманского в некомпетентности. Также он якобы неправильно указал бюджет "Укравтодора" на 2020 год и путает источники его финансирования.

Касательно тезиса о так называемом "дорожном картеле", рекомендуется говорить, что его неоднократно опровергали, а все торги проводятся открыто.

При этом тезис о 36 млрд гривен, согласно темнику, является исключительно "манипуляцией" Уманского.

Темник для "слуг народа". babel.ua

Темник для "слуг народа". babel.ua

Темник для "слуг народа". babel.ua

Темник для "слуг народа". babel.ua

Темник для "слуг народа". babel.ua

Темник для "слуг народа". babel.ua

Темник для "слуг народа". babel.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Уманский заявил о масштабных махинациях при строительстве дорог в Украине.

Это он сделал после того, как написал заявление об отставке с поста советника главы Офиса президента Андрея Ермака. При этом Ермак его пока не подписал.