"Слугам" дали установку, как отвечать на обвинения Уманского. Документ

Народным депутатам от фракции "Слуга народа" разослали документ, в котором прописаны варианты ответов на обвинения Игоря Уманского, написавшего заявление об отставке.

Соответствующий документ обнародовало издание "Бабель", который ему предоставили источники во фракции (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

В частности, нардепам предлагается обвинять Уманского в некомпетентности. Также он якобы неправильно указал бюджет "Укравтодора" на 2020 год и путает источники его финансирования.

Касательно тезиса о так называемом "дорожном картеле", рекомендуется говорить, что его неоднократно опровергали, а все торги проводятся открыто.

При этом тезис о 36 млрд гривен, согласно темнику, является исключительно "манипуляцией" Уманского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Уманский заявил о масштабных махинациях при строительстве дорог в Украине.

Это он сделал после того, как написал заявление об отставке с поста советника главы Офиса президента Андрея Ермака. При этом Ермак его пока не подписал.