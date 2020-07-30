"Слуга" застал жену с любовником: "Джокер" выяснил его имя. Обнародована переписка
Любовником жены народного депутата от "Слуги народа" Андрея Стрихарского является брат руководителя ГУ НП Николаевской области Сергея Шайхета – Игорь Шайхет.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Джокер", где также обнародована переписка с нардепом, в котором тот рассказывает подробности конфликта.
"Брат Сергея Шайхета, главы Николаевского УВД области, Игорь Шайхет замутил роман с женой Андрея Стрихарского, депутата от "Слуги народа". Казалось бы, обычная история. Любовный треугольник. Но каким-то образом в этой Санта Барбаре приняло участие все руководство нашей страны. Взял ситуацию "под личный контроль" от имени Антона Геращенко. На данный момент все стороны довольны. Жена нашла себе нового мужа", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео драки, на котором фигурировал народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский. Политик заверил, что никого не бил, а просто хотел выяснить отношения с любовником жены.