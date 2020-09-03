"Слуга" Шевченко обматерил и угрожал фотокорреспонденту в Раде

Депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко ответил матом и угрожал фотокорреспонденту Яну Доброносову после того, как тот сделал его фото с белорусским флагом.

На своей странице в Facebook Доброносов написал, что нардеп пришел к нему на балкон, где произошла словесная перепалка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Фотограф снял нардепа Шевченко с флагом Беларуси.

"Шевченко пришел ко мне на балкон. Снимал, как я работаю. Не имею ничего против, но когда он спросил зачем я это делаю, я ответил, что считаю, что он должен заниматься проблемами людей. На что депутат Шевченко ответил: "Мне по**й, что ты считаешь"", –подчеркнул фотокорреспондент.

Facebook Яна Доброносова.

Нардеп Шевченко пришел на балкон к Доброносову.

Также в комментариях народный избранник написал неоднозначный комментарий.

Нардеп Шевченко фотографировал Доброносова.

"Придется взять фотоаппарат и делать контрудар. Держись хорошо за балкон, от удивления на упади", – отметил Шевченко

Шевченко в комментариях пригрозил Доброносову.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Ткаченко устроил матерную перепалку с коллегой из "Батьківщини" Алексеем Кучеренко прямо в зале Верховной Рады.

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