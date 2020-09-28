Поляков: в Чернигове "слуга" Семинский умело пробил шины авто. Видео
Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Олег Семинский якобы пробил шины двух автомобилей в Чернигове.
В этом его обвинил внефракционный нардеп Антон Поляков. 28 сентября он опубликовал видео в Telegram, на котором снят, предварительно, Семинский (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
На кадрах видно, как мужчина шел по тротуару, перебежал дорогу (в неустановленном месте) и подошел к припаркованному синему автомобилю. Он присел возле него и что-то делал с колесом машины.
Поляков написал, что тот "умело пробивал шины".
Такие же манипуляции мужчина проделал возле черного джипа, припаркованного рядом, а потом снова вернулся к синей "легковушке".
Отметим, главного героя видео сопровождали другие мужчины, как минимум двое снимали происходящее на камеру. Лицо мужчины на видео четко снять не удалось.
Ранее сообщалось, что Олег Семинский, будучи кандидатом по мажоритарному округу №205 в народные депутаты от президентской фракции "Слуга народа" в Чернигове, отказался проходить проверку на полиграфе ("детекторе лжи").
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 2 сентября в Киеве неизвестные напали и избили народного депутата Украины Антона Полякова. Происшествие произошло на рассвете около кафе "Джаз" в Шевченковском районе столицы.
Два человека нанесли Полякову телесные повреждения, после чего уехали на автомобиле Toyota. Полиция объявила в городе операцию "Перехват".
Вскоре заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что инцидент не связан с политической деятельностью Полякова.