Поляков: в Чернигове "слуга" Семинский умело пробил шины авто. Видео

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Олег Семинский якобы пробил шины двух автомобилей в Чернигове.

В этом его обвинил внефракционный нардеп Антон Поляков. 28 сентября он опубликовал видео в Telegram, на котором снят, предварительно, Семинский (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Скриншот видео

На кадрах видно, как мужчина шел по тротуару, перебежал дорогу (в неустановленном месте) и подошел к припаркованному синему автомобилю. Он присел возле него и что-то делал с колесом машины.

Мужчина возле автомобиля. Скрин видео

Другой мужчина наблюдал за происходящим

Поляков написал, что тот "умело пробивал шины".

Такие же манипуляции мужчина проделал возле черного джипа, припаркованного рядом, а потом снова вернулся к синей "легковушке".

Мужчина вернулся к синему авто

Олег Семинский. УП

Отметим, главного героя видео сопровождали другие мужчины, как минимум двое снимали происходящее на камеру. Лицо мужчины на видео четко снять не удалось.

Информация о нардепе на сайте Рады

Ранее сообщалось, что Олег Семинский, будучи кандидатом по мажоритарному округу №205 в народные депутаты от президентской фракции "Слуга народа" в Чернигове, отказался проходить проверку на полиграфе ("детекторе лжи").

Поляков опубликовал в Telegram гневный пост. Скриншот

Скриншот

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