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26 декабря • обновлено в 14:14
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"Слуга Путина": скандал с нардепом Зеленского из-за Крыма получил продолжение

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Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко резко ответил на заявление депутата от "Слуги народа" Алексея Устенко, что Украина сама виновата в аннексии Крыма.

В эфире ObozTV Гончаренко охарактеризовал свою дискуссию с Устенко как "катастрофу" и заявил, что в России его оппонент за подобные высказывания сидел бы в тюрьме.

"Я был просто шокирован, услышав от него то, что с утра до ночи говорит Путин и его штатные пропагандисты. Это говорит народный депутат Украины. Он "слуга народа" или слуга Путина?" – заявил Гончаренко.

По его словам, высказывание Устенко "еще раз нам демонстрирует, насколько опасной является ситуация с пропагандой и гибридной войной против Украины, если даже в головах народных депутатов такое происходит, и они не стесняются это говорить в прямом эфире национального канала".

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Нардеп считает, что его коллега не понесет ответственности за свое высказывание.

"Я думаю, реально ему за это ничего не угрожает. Если бы он был в России и сказал, что Крым украинский, то был бы уже в тюрьме. У нас другое государство", – подчеркнул он.

"И самое главное – второй день молчит его фракция. Они должны сказать, что это его мнение, что он может извиниться. Но они молчат, и складывается впечатление, что они разделяют эту мысль. Он списочник от "Слуги народа", даже не мажоритарщик, потому они несомненно несут ответственность за его действия", – отметил Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что Украина якобы сама спровоцировала аннексию Крыма, отменив в 2014 году закон о языке. Такое мнение он высказал в ходе дискуссии с нардепом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко.

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Темы
Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Прямая трансляция Аннексия Крыма
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
Теги
Крым Партия Слуга народа
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