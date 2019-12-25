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25 декабря • обновлено в 15:12
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"Слуга Путина"? Нардеп Зеленского оскандалился предательским заявлением о Крыме

5.1т
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что Украина якобы сама спровоцировала аннексию Крыма, "приняв" в 2014 году закон о языке.

Скандальное мнение высказал он в эфире телеканала "НАШ" в ходе дискуссии с нардепом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренком (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация зашла в Крым", – выдал Устенко.

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Устенко заявил, что Украина спровоцировала аннексию Крыма

Устенко заявил, что Украина спровоцировала аннексию Крыма

"Такие заявления даже ОПЗЖ себе не позволяет. Но раз "слуги народа" постепенно становятся "слугами Путина", то придется им кое-что напомнить. Путин раздает свои медали за Крым датированные 20 февраля, когда еще Янукович сидел на Банковой и никакого закона об языке не было и в помине. Вы Соловьева переслушали или Скабееву?" – ответил ему Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы "подставилась" под агрессию России, поскольку "душила русских из-за языка".

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Учился, блин у Англиях в то время, когда по возрасту должен был защищать свою Родину. И на какие же денежки?
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а кем ОНО было в 2014? Без подгузников уже бродило? Ночью не писялось? Крутое мурло!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
20 февраля - дата возвращения крымского беркута и создания сил самообороны Крыма. Уж такие простые вещи можно было запомнить.
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