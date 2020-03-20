"Слуга" Потураев сделал странное заявление о смерти нардепов от коронавируса

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что в случае смерти депутата ВРУ от коронавируса, их будут заменять новыми, которые придут по спискам.
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Об этом он сказал в интервью "24 каналу", решив успокоить украинцев, которые обсуждают заражение COVID-19 нардепа Сергея Шахова (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
В частности, парламентарий выразил убеждение, мол, если начнется реализация так называемых цепей заражения, то весь парламент будет заражен и все переболеют.
Потураев заявил, что в случае смерти от коронавируса нардепов заменят следующими по спискам
Правда, уточнил, что все депутаты, которые виделись с зараженным на коронавирус коллегой Сергеем Шаховым, сделали экспресс-тесты и результат оказался отрицательным.
"Ну переболеем. Что там болеть, Господи? Вернемся к труду. Ну, кто-то, возможно, умрет. Во всех списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый", – высказался нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра" заразился коронавирусом COVID-19.
Сначала нардеп информацию отрицал, но после огласки в СМИ признался о болезни. Шахов записал видеообращение.
Позже он признался, что контактировал с несколькими журналистами и парламентариями.
19 марта стало известно, что жена Шахова также подхватила коронавирус.
Народный депутат Украины от группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что не боится рассказывать о своих симптомах коронавируса и готов делать это, чтобы люди не паниковали.
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