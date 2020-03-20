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20 марта • обновлено в 21:49
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"Слуга" Потураев сделал странное заявление о смерти нардепов от коронавируса

1.8т
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что в случае смерти депутата ВРУ от коронавируса, их будут заменять новыми, которые придут по спискам.

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Об этом он сказал в интервью "24 каналу", решив успокоить украинцев, которые обсуждают заражение COVID-19 нардепа Сергея Шахова (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, парламентарий выразил убеждение, мол, если начнется реализация так называемых цепей заражения, то весь парламент будет заражен и все переболеют.

Потураев заявил, что в случае смерти от коронавируса нардепов заменят следующими по спискам

Потураев заявил, что в случае смерти от коронавируса нардепов заменят следующими по спискам

Правда, уточнил, что все депутаты, которые виделись с зараженным на коронавирус коллегой Сергеем Шаховым, сделали экспресс-тесты и результат оказался отрицательным.

"Ну переболеем. Что там болеть, Господи? Вернемся к труду. Ну, кто-то, возможно, умрет. Во всех списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый", – высказался нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Никита Потураев
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины вирус смерть Партия Слуга народа
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