"Слуга" Потураев сделал странное заявление о смерти нардепов от коронавируса

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что в случае смерти депутата ВРУ от коронавируса, их будут заменять новыми, которые придут по спискам.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом он сказал в интервью "24 каналу", решив успокоить украинцев, которые обсуждают заражение COVID-19 нардепа Сергея Шахова (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, парламентарий выразил убеждение, мол, если начнется реализация так называемых цепей заражения, то весь парламент будет заражен и все переболеют.

Потураев заявил, что в случае смерти от коронавируса нардепов заменят следующими по спискам

Правда, уточнил, что все депутаты, которые виделись с зараженным на коронавирус коллегой Сергеем Шаховым, сделали экспресс-тесты и результат оказался отрицательным.

"Ну переболеем. Что там болеть, Господи? Вернемся к труду. Ну, кто-то, возможно, умрет. Во всех списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый", – высказался нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный депутат Украины от группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что не боится рассказывать о своих симптомах коронавируса и готов делать это, чтобы люди не паниковали.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся