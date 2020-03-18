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18 марта • обновлено в 14:31
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Светлана Крюкова
Светлана Крюкова
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Слуга олигархов Зеленский оправдал возложенные на него надежды

6.9т

Слуга олигархов Зеленский оправдал возложенные на него надежды. В период жесточайшего кризиса в стране он лишил зарплат учителей, медиков, коммунальщиков и социальных работников на местах.

Президент подписал закон, которыми ввёл в действие перечень льгот для друзей-олигархов и лишил местные бюджеты доходной части, которая позволяла городам до последнего бороться с вирусами, кризисами и долбо*бизмом центральной власти.

Владимр Зеленский

Владимр Зеленский

При этом Зеленский заморозил работу малого и среднего бизнеса, отправив их на карантин. По факту обогатил пять семей и разорил миллионы людей.

Рассмотрим ситуацию на примере. Город Вольногорск состоит из градообразующего предприятия Вольногорский ГОК и жилого фонда, где проживают в основном работники этого предприятия. Там нет ресторанов, торговых центров, мультиплексов и развлекательных центров. Но там есть учителя местных школ, медики местных больниц, работники ЖКХ, обслуживающие жилой фонд, которых Зеленский и его монобольшинство лишили средств к существованию. Поскольку единственным реальным плательщиком за землю является градообразующее предприятие, которые теперь имеет льготу по уплате налога на землю.

Считаю это остаточной "перемогой" партии Слуга народа на местных выборах.

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Автор
Светлана Крюкова Светлана Крюкова
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Натальи Крюковой
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
А чего ждали избиратели от жалкого клоуна? Вот он и "СДЕЛАЛ ИХ" и будет пытаться делать дальше!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да плевали они на местные выборы. Они напринимают законов и лишат власти местные органы. Тому кого угодно можно выбрать в местные рады - даже кухарок, от этого ничего не изменится.
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