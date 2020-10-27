"Слуга" назвал два законопроекта из опроса Зеленского, которые Рада может рассмотреть

Верховная Рада может рассмотреть вопросы сокращения количества народных депутатов до 300 и легализацию каннабиса.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан. Он уточнил, что для сокращения уже подготовлена законодательная база и проголосована за основу.

Также Мокан добавил, что согласно заключению Конституционного Суда, этот вопрос должен рассматриваться на двух сессиях парламента.

Кроме того, зарегистрирован законопроект о легализации каннабиса в медицинских целях.

"Еще могут быть внесены соответствующие законодательные инициативы или со стороны президента, или других субъектов законодательной инициативы. В любом случае, по всем этим вопросам окончательное решение будут принимать народные депутаты во время рассмотрения согласно регламенту в комитетах и в сессионном зале", – добавил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время местных выборов в Украине 25 октября был проведен опрос от президента Владимира Зеленского.

По результатам обработки 74% анкет легализацию каннабиса поддержали 64,88%, против 29,53%. За сокращение количества нардепов выступили 89,6%, против 7,12%.