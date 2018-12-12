Обсуждают сейчас в одном посте вероятность президентства Зеленского. Мол, шансы высоки. Ну, ок, возможно и высоки. Минимум в порядке бреда можно и предположить. Но там же один неглупый мужчина пишет, что вот, мол, моральный авторитет в президентстве очень важен, а Зеленский им бесспорно обладает. И тут я прих*ела.

Серьезно? Вы серьезно это?? Потому что для меня моральный авторитет человека, сравнившего свою страну с проституткой в угоду улюлюкающей толпе, мягко говоря призрачен, если не сказать ничтожно мал. По этим самым пресловутым моральным соображениям он после этого просто не имеет морального права быть президентом этой страны.

Можно сколько угодно шутить над кем и чем угодно. Политики, это, то, другое. Квартал регулярно переходит грань, о чем говорят и наглядови. Но, говорю, это такое. Потому что единственное, чего ни в коем случае делать нельзя — это унижать и оскорблять страну. Это не просто подло и низко. За такое по-хорошему надо бы и гражданства лишать.

И это я ещё молчу о том, что сам по себе Владимир человек, мягко говоря, с абсолютно отсутствующими принципами и хоть какими-то моральными качествами. Пошутил про Кадырова неудачно — получил по шапке — обоссался — извинился. Да ещё и жалко так извинился, блевотненько. При этом считает себя в праве что-то там закидывать людям об их "неправильных" мнениях.

Мало того, считает себя в праве утверждать, что все с ним несогласные просто на кого-то там работают и "тявкают как свора дворовых собак по чьей-то указке". Вот уж чья бы корова мычала, но не этого пошлого скомороха, всю свою жизнь сидящего под хозяйским каблучком и обслуживающего его по линии травли хозяйских оппонентов. Вот уж действительно — моральный авторитет так моральный авторитет. Тьфу, б*д.