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Екатерина Золотарева
Екатерина Золотарева
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Слуга урода

1.9т

Обсуждают сейчас в одном посте вероятность президентства Зеленского. Мол, шансы высоки. Ну, ок, возможно и высоки. Минимум в порядке бреда можно и предположить. Но там же один неглупый мужчина пишет, что вот, мол, моральный авторитет в президентстве очень важен, а Зеленский им бесспорно обладает. И тут я прих*ела.

Серьезно? Вы серьезно это?? Потому что для меня моральный авторитет человека, сравнившего свою страну с проституткой в угоду улюлюкающей толпе, мягко говоря призрачен, если не сказать ничтожно мал. По этим самым пресловутым моральным соображениям он после этого просто не имеет морального права быть президентом этой страны.

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Можно сколько угодно шутить над кем и чем угодно. Политики, это, то, другое. Квартал регулярно переходит грань, о чем говорят и наглядови. Но, говорю, это такое. Потому что единственное, чего ни в коем случае делать нельзя — это унижать и оскорблять страну. Это не просто подло и низко. За такое по-хорошему надо бы и гражданства лишать.

Слуга урода

И это я ещё молчу о том, что сам по себе Владимир человек, мягко говоря, с абсолютно отсутствующими принципами и хоть какими-то моральными качествами. Пошутил про Кадырова неудачно — получил по шапке — обоссался — извинился. Да ещё и жалко так извинился, блевотненько. При этом считает себя в праве что-то там закидывать людям об их "неправильных" мнениях.

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Мало того, считает себя в праве утверждать, что все с ним несогласные просто на кого-то там работают и "тявкают как свора дворовых собак по чьей-то указке". Вот уж чья бы корова мычала, но не этого пошлого скомороха, всю свою жизнь сидящего под хозяйским каблучком и обслуживающего его по линии травли хозяйских оппонентов. Вот уж действительно — моральный авторитет так моральный авторитет. Тьфу, б*д.

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Автор
Екатерина ЗолотареваЕкатерина Золотарева
Тема
Президентские выборы 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Екатерины Золотаревой
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Человек себя сделал сам, во-первых. А во-вторых, шут - это состояние души, а не умственный декаданс. И часто шут в шутливой форме говорит о вещах, которые лично для него самого очень болезненны. Не судите, да не судимы будете. Следите за собой. И не забывайте, что Рейган тоже был актером, причем далеко не первой величины
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