"Слуга народа" заявила в полицию на кандидатов-мажоритарщиков: что известно

Президентская партия "Слуга народа" будет добиваться уголовной ответственности для кандидатов в народные депутаты, которые регистрируются на мажоритарных округах, самовольно используя бренд политсилы.

По словам представителя партии, адвоката Александр Качуры, соответсвующие заявления уже были поданы в Министерство внутренних дел, Национальную полицию и Генпрокуратуру, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня нами было подано сообщение о совершении уголовного правонарушения, которое предусмотрено ст. 157 Уголовного кодекса Украины. То есть введение избирателей в заблуждение", – заявил он во вторник, 25 июня.

"Слуга народа"

Так, адвокат отметил, что часть кандидатов указали в своих анкетных данных в заявлениях, которые подавали в ЦИК при регистрации, информацию о том, что они якобы работают в частном предприятии "Слуга народа", ООО "Слуга народа" или общественных организациях "Слуга народа", что имеет признаки мошенничества.

"Все эти общественные организации – мы насчитали больше 100 на сегодняшний день – они зарегистрированы, как правило, за два дня до того момента, как были поданы документы. То есть усматривается в этом грязная технология против "Слуги народа", – поделился Качура.

Корреспондент.net

По его словам, суть технологии состоит в том, чтобы избиратели ошибочно отдали голос не за ту партию, за которую собирались.

Качура также рассказал, что некоторые кандидаты пошли дальше и назвались члена партии "Слуга народа", не являясь таковыми. По его данным, зафиксировано уже 85 таких случаев. Юристы политсилы уже обратились в Центризбирком с просьбой, чтобы в бюллетенях эти лица не были закреплены за "Слугой народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее партия "Слуга народа" показала украинцам кандидатов, которые пойдут на выборы от политсилы по мажоритарным округам.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся