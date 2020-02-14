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14 февраля • обновлено в 10:37
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"Не обещал вернуть Крым": "слуга народа" сделала скандальное заявление о Зеленском

1.1т
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Народный депутат Украины от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не обещал быстрого мира, возвращения Крыма, а также искоренения олигархата в стране.

Такая позиция парламентария президентской фракции прозвучала в эфире телеканала ATR (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Эта власть не говорила, не обещала вам того, что она прекратит отношения, прекратит мирные переговоры. Не обещала вернуть Крым. Президент не обещал вернуть Крым, насколько мне известно. Так же, как он не обещал побороть всех олигархов, а ему приписывают эти обещания", – отметила Василевская-Самглюк.

Василевская-Смаглюк и Зеленский

Василевская-Смаглюк и Зеленский

В то же время, подчеркнула она, президент хочет мира и надеется на то, что все оккупированные территории будут освобождены.

"Но он не говорил, что он это может сделать завтра. Он хочет мира любой ценой, хочет вернуть территории любой ценой, но, к сожалению, он не знает и у него нет стратегии, я думаю так, о которой он может рассказать. Стратегия появляется по мере игры", – добавила нардеп.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Ольга Василевская-Смаглюк
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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