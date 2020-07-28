Народный депутат от фракции "Слуги народа" Даниил Гетманцев заразился коронавирусом (COVID-19).

Об этом политик сообщил в Facebook. Также он рассказал о болезни коллегам по фракции.

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника (20 июля – Ред.), прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться", – рассказал Гетманцев.

Даниил Гетманцев попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа", а в штабе политической силы изначально отвечал за налоговое направление. В ВР Гетманцев возглавил комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Слуга народа" заразился коронавирусом

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