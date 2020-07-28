"Слуга народа" заразился коронавирусом
Даниил Гетманцев.
Народный депутат от фракции "Слуги народа" Даниил Гетманцев заразился коронавирусом (COVID-19).
Об этом политик сообщил в Facebook. Также он рассказал о болезни коллегам по фракции.
"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника (20 июля – Ред.), прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться", – рассказал Гетманцев.
Даниил Гетманцев попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа", а в штабе политической силы изначально отвечал за налоговое направление. В ВР Гетманцев возглавил комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
"Слуга народа" заразился коронавирусом
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее депутат от "Слуги народа" Максим Перебийнос заболел коронавирусом.
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Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко, который одолел коронавирус, рассказал о своем лечении.
Напомним, что у первой леди Украины Елены Зеленской был диагностирован коронавирус.
Ранее президент Владимир Зеленский признался, что хотел специально заразиться коронавирусом. Так он стремился поддержать людей, чтобы им было легче.