"Слуга народа" запустила масштабную реформу прокуратуры: все детали

Монобольшинство в Верховной Раде Украины проголосовало во втором чтении за основу и в целом за законопроект №1032, предусматривающий первоочередные меры по реформе органов прокуратуры.

Решение было принято в ходе пленарного заседания парламента в четверг, 19 сентября. Его поддержали 259 нардепов.

Итоги голосования Скриншот видео

Итоги голосования Скриншот видео

Основными положениями законопроекта являются:

Реформа прокуратуры УНН

построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры органов прокуратуры : Офис генерального прокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры.

Генпрокурор получит право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры;

Ликвидация военных прокуратур , но при этом установление права генпрокурора в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

Уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 000 до 10 000 человек.

Предоставление генпрокурору полномочий утверждать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров, порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров, порядок рассмотрения обращений по ненадлежащему исполнению прокурором на админдолжности обязанностей.

Предоставление возможности для всех кандидатов с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей во всех органах прокуратуры.

Преобразование Национальной академии прокуратуры Украины в Тренинговый центр прокуроров Украины.

Повышение базового должностного оклада прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Установление ограничения в размере 25% для максимального размера премии прокурора по итогам года.

Прокуроры, которые на день вступления в силу Закона занимают должности прокуроров в ГПУ, региональных прокуратурах, местных прокуратурах, военных прокуратурах могут быть переведены на должность прокурора в Офисе генерального прокурора, областных прокуратурах, окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения ими аттестации .

Аттестация не распространяется на прокуроров САП. В случае неуспешного прохождения аттестации прокурор увольняется.

Верховная Рада Украины 5.ua

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нынешняя модель функционирования органов прокуратуры является неудовлетворительной ни с точки зрения уровня поддержки ее обществом, ни с точки зрения надлежащего уровня выполнения прокурорами своих полномочий.

"Таким образом дальнейшее реформирование органов возможно лишь при условии осуществления первоочередных мероприятий по проведению оценки соответствия действующих прокуроров критериям профессиональной компетентности, добропорядочности и профессиональной этики. А также при условии предоставления возможностей для других кандидатов, которые имеют соответствующую подготовку, занимать должности в прокуратурах всех уровней", – говорится в документе.

Его конечной целью называют создание предпосылок для построения системы прокуратуры, деятельность которой базируется на принципах эффективности, профессионализма, независимости и ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом чтении парламентское большинство поддержало законопроект о реформе прокуратуры 10 сентября. Тогда свои голоса за него отдали 287 нардепов.

Также генеральный прокурор Руслан Рябошапка детально объяснил суть и ключевые задания реформы.

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