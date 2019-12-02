Слухи о поцелуе и учеба в РФ: место "ловеласа" Яременко заняла 29-летняя "слуга"

Должность главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо оскандалившегося Богдана Яременко заняла нардеп от "Слуги народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Об этом сообщила в Facebook глава пресс-центра политсилы Евгения Кравчук.

"Мы закончили внутренние праймериз на должность главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Нам повезло с большим количеством сильных кандидатов. Каждый, кто подал свою программу, достойный руководить комитетом, но выбрать нужно кого-то одного", – написала она.

Елизавета Ясько стала главой комитета Яременко Facebook Елизаветы Ясько

"Консолидированным решением всей нашей команды новым главой избрана Лиза Ясько. И мы понимаем, что управлять таким комитетом – это не бонус и не награда, а серьезная ответственность. Уверены, что Лиза к ней готова", – добавила Кравчук.

Она также подтвердила, что на заседание фракции пришли исключенные нардепы Анна Скороход и Антон Поляков.

"Мы их вежливо пустили, предложили кофе-чай и проголосовали все вместе за то, не хотим видеть их на своем заседании", – добавила Кравчук.

Что известно об Ясько

Нардеп родилась 17 октября 1990 года. Ясько – украинский политолог, эксперт по вопросам культуры. В парламент прошла по списку "Слуги народа" под номером 15.

Она стала продюсером фильма "Крым: грязный секрет России". Основательница инициативы по культурной дипломатии Yellow Blue Strategy, ранее работала вице-президентом в blockchain-стартапе и координатором Украинского кризисного медиа-центра.

Ясько имеет степень магистра политологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, закончила Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете.

20 сентября 2019 года она возглавила делегацию Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Елизавета Ясько возглавила комитет ВРУ вместо Яременко Facebook Елизаветы Ясько

Елизавета Ясько возглавила комитет ВРУ вместо Яременко Facebook Елизаветы Ясько

Елизавета Ясько возглавила комитет ВРУ вместо Яременко Facebook Елизаветы Ясько

Елизавета Ясько возглавила комитет ВРУ вместо Яременко Facebook Елизаветы Ясько

Елизавета Ясько возглавила комитет ВРУ вместо Яременко Facebook Елизаветы Ясько

Елизавета Ясько возглавила комитет ВРУ вместо Яременко Facebook Елизаветы Ясько

Елизавета Ясько возглавила комитет ВРУ вместо Яременко Facebook Елизаветы Ясько

Елизавета Ясько возглавила комитет ВРУ вместо Яременко Facebook Елизаветы Ясько

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ясько уже успела угодить в несколько громких скандалов.

"Слуга народа" призналась, что ездила в Россию после Революции Достоинства, поскольку училась в московском университете.

Также в сети распространили фейк о том, что Ясько публично целовалась с девушкой. На фото оказалась просто похожая блондинка.

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