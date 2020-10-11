"Слуга народа" замахнулся президентской булавой на шурина Разумкова

В Николаеве народный депутат Игорь Негулевский булавой президента Владимира Зеленского из сериала "Слуга народа" прогнал чаек из акватории. При этом он косвенно упомянул кандидата в мэры города Владислава Чайку – шурина главы ВРУ Дмитрия Разумкова.

Так, "слуга" записал ролик, в котором он плывет на катере по Южному Бугу и киношным реквизитом "отправляет в Россию" птиц. Видео опубликовали "НикВести" в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Президентская булава в Николаеве. Вот куда не посмотри – Чайка. Может, хватит? Пора Чайке отправиться домой в Россию. Чайка, уходи!" – заявил он.

Скриншот YouTube "НикВести"

Как сообщают "НикВести", 10 октября "слуги" провезли "булаву" Зеленского через все районы Николаевской области. Реквизит из сериала передается в рамках тура "Президентская булава", цель которого – объединить Украину, и далее он должен направиться в Киев.

Владислав Чайка, который баллотируется в мэры Николаева "НикВести"

Отметим, что Владислава Чайку в качестве кандидата на пост Николаевского городского головы выдвинула партия "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он является сыном Владимира Чайки – "мэра-рекордсмена" Николаева, который пробыл на этой должности четыре срока (13 лет), а также шурином главы Верховной Рады Украины 9 созыва Дмитрия Разумкова. Кандидат в мэры Чайка известный как партнер николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, он обладает ЖЭКами и строительными компаниями. По данным расследователей-антикоррупционеров и местных СМИ, не только Чайка, но и его родственники были вовлечены в "дерибан" имущества николаевской городской общины.

Добавим, что от "Слуги народа" в мэры города идет председатель ОО "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская, которую глава СН назвал "корабельной сосной".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве ночью 8 октября сожгли автомобиль кандидата в депутаты Николаевского горсовета от "Слуги народа" Дениса Жело. Политик назвал поджигателей "трусливыми идиотами" и заявил, что "им его не сломать".