"Слуга народа" замахнулся президентской булавой на шурина Разумкова

В Николаеве народный депутат Игорь Негулевский булавой президента Владимира Зеленского из сериала "Слуга народа" прогнал чаек из акватории. При этом он косвенно упомянул кандидата в мэры города Владислава Чайку – шурина главы ВРУ Дмитрия Разумкова.

Так, "слуга" записал ролик, в котором он плывет на катере по Южному Бугу и киношным реквизитом "отправляет в Россию" птиц. Видео опубликовали "НикВести" в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Президентская булава в Николаеве. Вот куда не посмотри – Чайка. Может, хватит? Пора Чайке отправиться домой в Россию. Чайка, уходи!" – заявил он.

Отметим, что Владислава Чайку, который является шурином спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выдвинула как кандидата на пост Николаевского городского головы, тогда как от "Слуги народа" в мэры идет Татьяна Домбровская.

Как сообщают "НикВести", 10 октября "слуги" провезли "булаву" Зеленского через все районы Николаевской области. Реквизит из сериала передается в рамках тура "Президентская булава", цель которого – объединить Украину, и далее он должен направиться в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве ночью 8 октября сожгли автомобиль кандидата в депутаты Николаевского горсовета от "Слуги народа" Дениса Жело. Политик назвал поджигателей "трусливыми идиотами" и заявил, что "им его не сломать".