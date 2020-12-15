"Слуга народа" оправдался за "выдуманный" коронавирус

Нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук, который назвал COVID-19 "выдуманным", заявил, что верит в то, что люди болеют, но в случае с пандемией "речь о всемирном уровне манипулировании цифрами и статистикой".

Скандальное заявление о коронавирусе народный избранник пояснил в эфире "Украина 24". Добавим: в свое время Камельчук проводил курсы о зарабатывании денег и отношениях между мужчиной и женщиной. Об этом в Facebook сообщил журналист Богдан Амосов, назвав политика бывшим "психологом и НЛПистом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В эфире украинского телеканала "слуга" сказал, что люди действительно болеют, поблагодарил врачей за то, что они ставят больных на ноги, и заявил:

"Я верю, что люди болеют гриппом, пневмонией, разными видами разной степени тяжести, верю, что есть SARS, и он был идентифицирован давно, что существуют коронавирусы, и они были идентифицированы давно, еще в Советском Союзе в 1960-х годах".

Камельчук добавил, что пандемия похожа ему на "мировую стратегию вакцинирования", когда людей оставляют без выбора. Мужчина подчеркнул, что это его личная позиция "относительно того, под каким соусом это подается на мировом уровне".

"Нет доказательств того, что это передается именно таким способом от невакцинированного человека", – считает нардеп.

У него также есть вопросы к эффективности тестов на коронавирус и вакцинах против новой инфекции.

По словам Камельчука, вакцинация в Украине, если она состоится, "должна быть проведена разумно, проверена, сертифицирована долгое время".

"Я говорю о праве человека, записанном в Конституции Украины – по собственному выбору проводить лечение, я говорю о правах в Европейской хартии, о том, о чем заявляют британские и европейские чиновники, что человека заставлять нельзя", – добавил он.

Напомним:

Юрий Камельчук сказал, что COVID-19 – это вымышленная болезнь, и он не доверяет "ни одной вакцине в мире".

После этого нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин назвал своего коллегу по фракции "выдуманным депутатом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Юрий Камельчук во время карантина посетил концерт певца Monatik в ночном клубе Одессы. Он развлекался в Ibiza Beach Club.

В эфире парламентского телеканала "Рада" политик заявлял, что пандемия коронавируса и все происходящее во время нее, – это "афера".

Камельчук также поддерживал возобновление подачи воды оккупированному Россией Крыму.