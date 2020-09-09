Нам нужно ментально возвращать детей Донбасса, – "слуга народа" Янченко

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко сказала, что дети в зоне боевых действий на Донбассе живут "немытыми" и "нечесаным". Вскоре она извинилась за эти слова, подчеркнув, что нужно "ментально возвращать" таких детей в Украину.

Мыслями об этом она поделилась в эфире программы "Свои" на телеканале NewsOne, а также в посте на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сперва нардеп говорила о том, что жители украинских городов и населенных пунктов должны сами решать, как будут называться улицы и другие объекты. Когда же ее спросили о том, почему в таком случае в некоторых районах Донбасса не будут проводиться местные выборы, она отметила, что журналисты "мешают две темы".

"Но, раз вы постоянно поднимаете тему и постоянно касаетесь Владимира Зеленского, я бы тоже хотела прокомментировать, как представительница его команды. У меня старший ребенок пошел в третий класс. Вы знаете, о чем я думала весь день 1 сентября? Что этот год по-трагичному уникальный, потому что фактически в этом году в школу пошли дети, рожденные в 2013-14 годах. На Донбассе это дети, которые вот родились, и они всю жизнь живут в обстрелах, войнушках, подвалах, где-то немытые, где-то нечесаные... на линии разграничения", – отметила Янченко.

После того, как ее высказывание растиражировали в СМИ, депутат отметила, что политики должны уметь признавать свои ошибки и извинилась за свои слова о детях, живущих на линии разграничения на востоке Украины.

"Я часто бывала на Донбассе в период 2015-2016 годов, именно тогда шли наиболее ожесточенные бои. Неоднократно видела несчастных людей, которые действительно, целыми семьями, вместе с детьми, регулярно скрывались в подвалах или хранилищах, скрываясь от боевых действий. У этих детей гораздо сложнее судьба и жизнь. Именно это я имела в виду, когда говорила о детях Донбасса, которые, к сожалению, за 6 лет войны не знают другого, чем жизнь в постоянной опасности", – подчеркнула она.

Янченко попросила отнестись к этим словам с пониманием и не использовать ее "некорректное высказывание для разжигания ненависти".

"Как бы то ни было, проблема детей Донбасса остается. И решить ее лишние спекуляции вокруг любых выражениях не помогут. Только наша настойчивость и решительность в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины и реинтеграции в настоящее время оккупированных районов Донбасса", – подытожила она.

Скриншот поста. Facebook Галина Янченко

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня в сети всплыло скандальное видео главы комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, члена фракции "Слуги народа" Галины Третьяковой, в котором она заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".