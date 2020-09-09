"Слуга народа" Янченко опозорилась заявлением о "немытых" детях Донбасса. Видео

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко назвала "немытыми" и "нечесаными" детей, которые живут в зоне боевых действий на Донбассе.

Таким заявлением она отличилась в эфире программы "Свои" на телеканале NewsOne (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сперва "слуга" сказала, что жители украинских городов и населенных пунктов должны сами решать, как будут называться улицы и другие объекты. И тут ее спросили, почему в таком случае в некоторых Донбасса не будут проводиться местные выборы.

"Вы мешаете две темы. Но, раз вы постоянно поднимаете тему и постоянно касаетесь Владимира Зеленского, я бы тоже хотела прокомментировать, как представительница его команды. У меня старший ребенок пошел в третий класс. Вы знаете, о чем я думала весь день 1 сентября? Что этот год по-трагичному уникальный, потому что фактически в этом году в школу пошли дети, рожденные в 2013-14 годах. На Донбассе это дети, которые вот родились, и они всю жизнь живут в обстрелах, войнушках, подвалах, где-то немытые, где-то нечесаные... на линии разграничения", – высказалась Янченко.

Она также уточнила, что видела все это собственными глазами. В частности, по словам нардепа, ее супруг (Виктор Андрусив) в 2015-2016 годах был заместителем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, поэтому она "объездила всю область, все нулевки, КПВВ".

"На самом деле трагизм состоит в том, что нам, как Украине, нужно будет после физического возвращения этих территорий, ментально возвращать этих людей. Потому что мы имеем целое поколение, которое в этому году пошло в первый класс и живет в российской пропаганде", – добавила Янченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня в сети всплыло скандальное видео главы комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, члена фракции "Слуги народа" Галины Третьяковой, в котором она заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".

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