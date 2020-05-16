"Капитализм не приживется": "слуга народа" выступил за медицину "как в СССР"

Депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко заявил, что хотел бы вернуть медицину, которая существовала во времена СССР. Он считает советскую систему медицины в лучшей.

Такое заявление он сделал в эфире UA: Первый 15 мая. Он раскритиковал экс-главу Минздрава Ульяну Супрун за то, что та начала реформу здравоохранения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Когда речь зашла о финансировании больниц, Шевченко отметил, что "деньги должны распределяться по больницам в зависимости от того, сколько там населения". По его словам, так будет справедливо.

Также он заявил, что капитализм, который Украине навязывают извне никогда не приживется в нашем государстве.

"Да, я хочу, чтобы была система, как в СССР. И пандемия показала, что это лучшая система. Поэтому у нас нет такой катастрофы, как в других странах. У нас советская власть, когда была в 20-30-х годах, такие пандемии выдерживала... Это же все из-за крови и смерти людей, это же опыт, понимаете или нет?" – убежден Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгения Шевченко подловили на нецензурном общении в соцсети.

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