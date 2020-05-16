Главная Новости
17 мая • обновлено в 02:26
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Слуга народа" выступил за медицину "как в СССР"

2.2т
Читать материал на украинском

Депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко заявил, что хотел бы вернуть медицину, которая существовала во времена СССР. Он считает советскую систему медицины в лучшей.

Такое заявление он сделал в эфире UA: Первый 15 мая. Он раскритиковал экс-главу Минздрава Ульяну Супрун за то, что та начала реформу здравоохранения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Когда речь зашла о финансировании больниц, Шевченко отметил, что "деньги должны распределяться по больницам в зависимости от того, сколько там населения". По его словам, так будет справедливо.

"Капитализм не приживется": "слуга народа" выступил за медицину "как в СССР"

Также он заявил, что капитализм, который Украине навязывают извне никогда не приживется в нашем государстве.

"Да, я хочу, чтобы была система, как в СССР. И пандемия показала, что это лучшая система. Поэтому у нас нет такой катастрофы, как в других странах. У нас советская власть, когда была в 20-30-х годах, такие пандемии выдерживала... Это же все из-за крови и смерти людей, это же опыт, понимаете или нет?" – убежден Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгения Шевченко подловили на нецензурном общении в соцсети.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Глеб Иванов
Персона
Евгений Шевченко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
4
Смешно
0
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги