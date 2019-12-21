"Слуга народа" выбирал элитный Jaguar в Раде: появилось видео

В сети появилось видео, на котором видно, как народный депутат от "Слуги народа" Александр Кабанов выбирает себе автомобиль Jaguar в элитной комплектации.

Его опубликовали на YouTube-канале ТК Media. Примечательно, что стоимость авто, которое рассматривал Кабанов, составляет $63 тысячи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ранее Кабанов был сценаристом "Квартала-95". Обсуждением покупки дорогого авто со своей супругой он занимался на протяжении уже нескольких заседаний парламента.

Александр Кабанов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали переписку народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Кабанова с прокурором из Запорожья, с которым он якобы активно "решал" дела.

Также Кабанов назвал министра здравоохранения Зоряну Скалецкую "умной с*кой" в личной переписке.

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