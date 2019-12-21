Главная Новости
21 декабря • обновлено в 13:52
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Слуга народа" выбирал элитный Jaguar в Раде: появилось видео

704
Читать материал на украинском

В сети появилось видео, на котором видно, как народный депутат от "Слуги народа" Александр Кабанов выбирает себе автомобиль Jaguar в элитной комплектации.

Его опубликовали на YouTube-канале ТК Media. Примечательно, что стоимость авто, которое рассматривал Кабанов, составляет $63 тысячи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ранее Кабанов был сценаристом "Квартала-95". Обсуждением покупки дорогого авто со своей супругой он занимался на протяжении уже нескольких заседаний парламента.

Новости
Секс на "новом матрасе": нардеп прокомментировала интимную переписку во время заседания ВР

Александр Кабанов

Александр Кабанов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали переписку народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Кабанова с прокурором из Запорожья, с которым он якобы активно "решал" дела.

Также Кабанов назвал министра здравоохранения Зоряну Скалецкую "умной с*кой" в личной переписке.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
так им всем, включая главного клоуна (папаша его ж сказал), все по..й. Кроме денег, машин и женщин, как оказывается.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги