"Слуга народа" возглавила делегацию ПАСЕ: кто она

Делегацию Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы возглавила нардеп из президентской партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.

Решение приняли на учредительном собрании делегации в пятницу, 20 сентября, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отметим, что на эту должность также был другой кандидат – член фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева.

Также по итогу собрания депутата от "Батьківщини" Сергея Соболева выбрали первым заместителем главы делегации, а заместителем – представителя фракции "Голос" Рустема Умерова.

Отметим, что новый состав украинской делегации Украины в ПАСЕ сформировали в Раде на прошлой неделе, в нее вошли 12 депутатов.

В начале октября начинается осенняя сессия ПАСЕ, на ней должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове.

Елизавета Ясько родилась 17 октября 1990 года в Киеве. Получила степень магистра политологии - закончила философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Елизавета Ясько

Закончила Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете, возглавляла украинское сообщество в университете, затем работала в Министерстве по вопросам диджитализации, культуры медиа и спорта Великобритании, Украинском католическом университете, в команде стратегических коммуникаций Администрации президента Украины.

В Верховной Раде входит в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, возглавляет подкомитет по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений.

Также она является продюсером фильма "Крым: грязный секрет России". Основательница инициативы по культурной дипломатии Yellow Blue Strategy, ранее работала вице-президентом в blockchain-стартапе и координатором Украинского кризисного медиа-центра.

Елизавета Ясько

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский лишил дипломатического статуса Владимира Арьева и Артура Герасимова.

Также Россия полностью оплатила задолженность по взносам за 2017-2018 годы в бюджет Совета Европы.

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