"Слуга народа" возглавил "Укравтодор": кто он и чем отличился

Нардеп от "Слуги народа" Александр Кубраков возглавил "Укравтодор" по результатам конкурса.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook, пошутив, что "теперь за дороги и ямы можете и его тегать в ФБ".

"Но наша амбициозная цель – все меньше давать вам причин для жалоб на дороги, точнее их отсутствие", – написал министр.

Как передает Правительственный портал, Кубраков был ответственным за строительство трассы Запорожье-Мариуполь: 130 км были отремонтированы за 68 дней, тогда как до этого 70 км ремонтировали целых 3 года.

Александр Кубраков

"Качественные дороги - один из наших топ-приоритетов. В следующем году правительство заложило 33,4 млрд грн на ремонт и содержание дорог государственного значения, вдвое увеличили сумму на безопасность дорожного движения. За следующие пять лет мы планируем привести к нормативному состоянию 24 тысячи км дорог национального значения. Такие же амбициозные планы у нас и по восстановлению местных дорог. Чтобы все это воплотить, нам в команде нужен честный и профессиональный человек в руководстве Укравтодора", – прокомментировал премьер Алексей Гончарук назначение.

Первоочередной задачей Кубраков назвал полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины". Также он планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.

Александр Кубраков ФБ Кубракова

Александр Кубраков - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". За время работы в парламенте подал 16 законопроектов, из которых 12 уже приняли, 4 еще дорабатываются. В частности, является автором принятого законопроекта №1041 о введении среднесрочной государственной целевой программы на строительство, реконструкцию, капитальный и средний текущий ремонт дорог государственного и местного значения.

Кубраков также автор принятого парламентом законопроекта №1061, который вводит аудит безопасности дорог. Документ позволит достичь высокого уровня безопасности дорожного движения, снизит аварийность на дорогах и тяжесть последствий ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. км дорог.

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